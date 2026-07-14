Il Consiglio dei ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl sicurezza. Nel disegno di legge, nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno. Il disegno di legge prevede il fermo di prevenzione, anche da parte della polizia locale, per i minorenni, qualora si ravvisi il fondato pericolo di condotte illecite, in primis il possesso di armi atte a offendere. Ancora, per il reato di danneggiamento, viene esteso l'arresto differito in flagranza di reato.