Stretta sulle baby gang e non solo

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza

Anche i vigili urbani potranno effettuare il fermo preventivo, che è esteso anche ai minorenni. Presente"una serie di norme ribattezzate "anti maranza"

di Enrico Laurelli
14 Lug 2026 - 23:40
01:46 
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ddl sicurezza. Nel disegno di legge, nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno. Il disegno di legge prevede il fermo di prevenzione, anche da parte della polizia locale, per i minorenni, qualora si ravvisi il fondato pericolo di condotte illecite, in primis il possesso di armi atte a offendere. Ancora, per il reato di danneggiamento, viene esteso l'arresto differito in flagranza di reato.

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