Il caso di Monfalcone, dove burqa e niqab si indossano a scuola

Siamo a Monfalcone che ci restituisce la fotografia di una realtà diversa sul fronte dei diritti e dei doveri che le famiglie islamiche hanno nei confronti delle loro figlie, e nei confronti della nostra scuola. Perché qui niqab e burqa vengono indossati eccome, in barba alle interpretazioni che minimizzano (o addirittura negano) il problema, e alle leggi dello stato che ammettono certo il velo che copre i capelli, ma non indumenti che cancellano completamente l'identità di una persona.