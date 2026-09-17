Prezzi calmierati fino al 31 dicembre

Il caro carburanti morde anche in Francia: le proteste di centinaia di pescatori

Nelle prossime settimane potrebbero tornare a invadere le strade anche i Gilet gialli

di Eliano Rossi
17 Set 2026 - 18:46
01:32 
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