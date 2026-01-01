Logo Tgcom24
festa a mar-a-lago

Il Capodanno di Trump e Melania

Il presidente Usa e la first lady padroni di casa alla festa-evento di Mar-a-Lago

01 Gen 2026 - 10:07
01:04 

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie sono stati tra gli ospiti dell'evento sfarzoso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. A fare gli onori di casa pure la first lady Melania. La lista degli ospiti includeva i sostenitori di Trump, Rudy Giuliani e il miliardario degli Emirati Hussain Sajwani, insieme ai suoi figli Eric e Don Jr., e i vertici della sua Amministrazione, tra cui il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem e il vice capo di stato maggiore della Casa Bianca Dan Scavino.

donald trump
capodanno
melania trump
video evidenza