Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano visita la Brigata Sassari in Libano

Il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, si trova in Libano, dove ha fatto visita, al Comando Unifil Ovest, agli uomini e alle donne della Brigata Sassari schierati da quando è scoppiato il conflitto e che restano impegnati nella missione. Nel dettaglio Portolano ha incontrato il comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), generale di divisione Diodato Abagnara e il comandate del Settore ovest di Unifil a guida italiana, generale di brigata Andrea Fraticelli. Poi il saluto a tutto il personale italiano.

"La situazione in Libano è contrassegnata da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation - ha detto Portolano. L'instabilità crescente richiede un monitoraggio continuo e una postura improntata alla massima cautela. Penso che Unifil rimanga un presidio essenziale nel sud del Libano, nel sud del Paese, per il monitoraggio imparziale".