"Situazione a rischio escalation"

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano visita la Brigata Sassari in Libano

"La situazione è contrassegnata da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation"

15 Apr 2026 - 16:03
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Il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, si trova in Libano, dove ha fatto visita, al Comando Unifil Ovest, agli uomini e alle donne della Brigata Sassari schierati da quando è scoppiato il conflitto e che restano impegnati nella missione. Nel dettaglio Portolano ha incontrato il comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), generale di divisione Diodato Abagnara e il comandate del Settore ovest di Unifil a guida italiana, generale di brigata Andrea Fraticelli. Poi il saluto a tutto il personale italiano.
"La situazione in Libano è contrassegnata da una tensione elevata e da un concreto rischio di escalation - ha detto Portolano. L'instabilità crescente richiede un monitoraggio continuo e una postura improntata alla massima cautela. Penso che Unifil rimanga un presidio essenziale nel sud del Libano, nel sud del Paese, per il monitoraggio imparziale".

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