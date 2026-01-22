Prevedere l'impensabile

Il Canada simula la guerra contro gli Usa: pronto piano contro un'ipotetica invasione

La strategia combina tattiche asimmetriche, uso intensivo di droni e il ricorso al sostegno militare europeo

di Alfredo Macchi
22 Gen 2026 - 14:38
Nel mondo di oggi tutto può succedere, persino di essere attaccati da un paese alleato. E così gli Canada non esclude che le mire degli Stati Uniti, in particolare di Donald Trump, possano portare a ipotetici scenari di guerra. Le forze armate canadesi hanno elaborato un modello teorico di risposta a un'ipotetica incursione americana. Il piano delinea una guerriglia tecnologica per rendere più difficile l'invasione, ma darebbe al Canada solamente qualche giorno di resistenza in più data la superiorità militare degli Stati Uniti. 

