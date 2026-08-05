Il caldo non molla la presa: 25 città da bollino rosso, ma scatta anche l'allerta maltempo
Periodo critico anche per il sistema sanitario, sottoposto a particolare pressione per via delle chiamate al 118"in continuo aumentodi Michela Pagano
Il caldo non molla la sua morsa sull'Italia, ma scatta l'allerta maltempo. Sono ancora 25 le città da bollino rosso e da giovedì 6 agosto passeranno a 27. Le temperature oscillano tra i 32 e i 40 gradi di giorno e i 21 e i 28 di notte. Con queste temperature resta elevato il rischio di temporali improvvisi: allerta gialla in Sicilia e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Continua anche l'emergenza incendi in Calabria e in Abruzzo. Periodo particolarmente critico anche per il sistema sanitario, sottoposto a particolare pressione per via delle chiamate al 118, in continuo aumento proprio a causa del picco d'afa.