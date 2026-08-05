Il caldo non molla la presa: 25 città da bollino rosso, ma scatta anche l'allerta maltempo

Il caldo non molla la sua morsa sull'Italia, ma scatta l'allerta maltempo. Sono ancora 25 le città da bollino rosso e da giovedì 6 agosto passeranno a 27. Le temperature oscillano tra i 32 e i 40 gradi di giorno e i 21 e i 28 di notte. Con queste temperature resta elevato il rischio di temporali improvvisi: allerta gialla in Sicilia e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Continua anche l'emergenza incendi in Calabria e in Abruzzo. Periodo particolarmente critico anche per il sistema sanitario, sottoposto a particolare pressione per via delle chiamate al 118, in continuo aumento proprio a causa del picco d'afa.