Il Benin celebra identità e usanze ancestrali con il Festival delle Maschere

Migliaia di persone si sono radunate a Porto-Novo, capitale del Benin, in occasione della terza edizione del Festival delle Maschere, che celebra la tradizione, le usanze ancestrali e il patrimonio culturale del Paese. Artisti che indossavano elaborate maschere di legno e costumi dai colori vivaci hanno sfilato per le strade al ritmo dei tamburi, dando vita a rituali e storie secolari. Il festival mette in risalto le tradizioni legate alle maschere delle comunità Yoruba, Somba e Betammaribe. Si ritiene che le figure mascherate, note come Egungun o Zangbeto, incarnino gli spiriti degli antenati, proteggendo le comunità, promuovendo l’armonia sociale e fungendo da ponte tra il mondo fisico e quello spirituale. Ogni anno, il festival accoglie anche artisti provenienti da tutta l’Africa occidentale.