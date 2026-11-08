Idee estremiste, la passione per le armi e la scia di sangue: chi è Michal Oksinski, il killer di Cracovia

Taciturno, riservato e poco socievole. Chi lo conosceva descrive così Michal Oksinski, il 25enne autore della strage in pieno centro a Cracovia, in Polonia. Sei i morti e 16 i feriti, tra i quali il poliziotto che ha bloccato il killer dopo uno scontro a fuoco: l'agente è in fin di vita, mentre è in condizioni critiche l'attentatore che è stato arrestato. Un bilancio al quale si devono aggiungere i genitori e la sorella di Oksinski, trovati senza vita nella loro abitazione a circa 200 chilometri da Cracovia e uccisi dal giovane prima dell'attacco. Qui la polizia ha sequestrato 7 armi da fuoco, oltre alle 4 rinvenute sul luogo dell'attentato. Ignoti ancora i motivi del gesto, anche se è la pista terroristica quella che la procura di Cracovia quella che sta seguendo.