Ia, Bill Gates: "Una tecnologia non controllata può causare un miliardo di morti"

"Una tecnologia non controllata potrebbe causare un miliardo di morti" - ha dichiarato Bill Gates a Nbc, affermando che il governo americano deve prendere in mano la situazione e regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il fondatore di Microsoft - considerato da sempre ottimista rispetto all'impatto del digitale sull'umanità - aveva già scritto un saggio per allertare il mondo sui rischi dell'AI ad agosto. Tuttavia, le sue parole non avevano ottenuto la risonanza sperata fino a quando il ceo di Anthropic, Dario Amodei, non ha proposto di regolare la tecnologia, elencandone i pericoli. Un allarme improvviso, secondo alcuni analisti legato a delle esigenze di mercato e non a una distopica realtà. Tuttavia, la verità, potrebbe stare in mezzo. Bill Gates, specifica che non debbano essere le aziende tecnologiche ad autoregolamentarsi, ma i governi mondiali.