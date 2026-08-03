I surfisti di La Guaira celebrano il rituale del "paddle-out"

Un mese dopo i tragici terremoti che hanno colpito La Guaira il 24 giugno, la comunità dei surfisti si è riunita il 2 agosto per rendere omaggio ai loro compagni scomparsi.
Decine di atleti, membri delle scuole di surf locali, amici e familiari si sono ritrovati a Surf Beach per celebrare un rituale in onore delle vittime della tragedia.
Accompagnati da familiari, amici e vicini, i membri della comunità costiera hanno preparato le loro tavole da surf e mazzi di fiori per eseguire il tradizionale "paddle-out", ovvero "remare in cerchio tra le onde". Questo rituale prevede la creazione di un grande cerchio tra le onde dell'oceano, seguito da un minuto di silenzio in memoria delle vittime.