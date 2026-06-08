Speciale Guerra in Iran
INCAGLIATO NEL TERRENO

I resti di un missile iraniano destinato a Israele cadono in un'area disabitata della Cisgiordania

I resti di un missile iraniano lanciato verso Israele sono caduti in un'area disabitata della Cisgiordania

08 Giu 2026 - 11:42
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