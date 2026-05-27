I parigini fuggono dal caldo estremo facendo il bagno... nella Senna

Le temperature a Parigi, come in gran parte d'Europa, hanno superato i 30 gradi. Per questo, nella giornata di martedì, alcuni abitanti della città hanno cercato refrigerio nelle acque della Senna, più specificatamente nel canale di Saint Martin. Il calco record degli ultimi giorni, in Francia, avrebbe già provocato il decesso di sette persone secondo quanto dichiarato dalla portavoce del governo, Maud Bregeon. Le immagini dei tuffi nella Senna sono state pubblicate da un utente di Instagram, Ana Petcu, e sono subito andate virali.