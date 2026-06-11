REPORT ONU

I mari di tutto il mondo si avvicinano a un punto di non ritorno

Il monito è chiaro: cambiamenti climatici, pesca intensiva e inquinamento da plastiche stanno devastando le nostre acque.

di Leonardo Mochi
11 Giu 2026 - 19:21
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