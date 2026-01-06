Logo Tgcom24
L'attacco degli Stati Uniti in Venezuela

I manifestanti pro Maduro in Italia: il dittatore inneggiato come eroe da liberare

I venezuelani gioiscono per la libertà ritrovata, con il sogno di poter tornare a casa"

di Paolo Scarlata
06 Gen 2026 - 20:00
01:37 
