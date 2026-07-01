la cerimonia in svizzera

I Lefebvriani scelgono lo scisma: ordinati quattro vescovi illegittimi

La consacrazione fa scattare in automatico la scomunica per i quattro"prescelti e per i consacranti

di Fabio Marchese Ragona
01 Lug 2026 - 12:32
01:32 
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