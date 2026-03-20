La dichiarazione di Ali Mohammad Naini

I guardiani della rivoluzione: "Teheran sta continuando a costruire missili"

Il portavoce dei pasdaran smentisce"Netanyahu, secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo

20 Mar 2026 - 19:15
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Accade tutto in poche ore. In serata il portavoce dei guardiani della rivoluzione in Iran, Ali Mohammad Naini, dichiara che "Teheran sta continuando a costruire missili" smentendo l'affermazione del primo ministro israeliano Netanyahu secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo, oltre a non poter più produrre uranio arricchito e potendo contare solo su un arsenale ormai svuotato. 

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