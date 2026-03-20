I guardiani della rivoluzione: "Teheran sta continuando a costruire missili"
Il portavoce dei pasdaran smentisce"Netanyahu, secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo
Accade tutto in poche ore. In serata il portavoce dei guardiani della rivoluzione in Iran, Ali Mohammad Naini, dichiara che "Teheran sta continuando a costruire missili" smentendo l'affermazione del primo ministro israeliano Netanyahu secondo cui la Repubblica Islamica non sarebbe più stata in grado di farlo, oltre a non poter più produrre uranio arricchito e potendo contare solo su un arsenale ormai svuotato.