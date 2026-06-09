IDENTITA' MILANO 2026

I colori, il sound e l'ambiente: i loro effetti nell'esperienza gastronomica

Vincenzo Russo, Professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso l'Università IULM, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 17:03
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