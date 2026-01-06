I capi di Stato avvertono Washington: la sicurezza artica rimane una priorità per l'Europa

In una dichiarazione congiunta, i capi di Stato hanno fatto sapere alla Casa Bianca che la sicurezza artica rimane fondamentale per il vecchio continente, che intensificherà gli sforzi per difenderla da ingerenze esterne. Un concetto rimarcato dal ministro della Difesa danese, che ha annunciato l'intenzione di intensificare la presenza militare in Groenlandia e nella Nato. Il documento è stato firmato anche dalla premier Giorgia Meloni secondo cui "spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori". In queste ore i leader europei sono a Parigi con Zelensky e i negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner, per discutere della situazione e per affrontare un altro tema cruciale: le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, nodo fondamentale delle trattative.