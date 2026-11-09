Huang & Huang: amore, microchip e sospetti di spionaggio

Entrambi si chiamano Huang, ma non sono parenti, bensì amanti. Lui è Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di una delle più grandi aziende del mondo produttrici di microchip per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. Lei è Alice Huang, anche se il suo vero nome è Le Huang: dirige una società di Singapore ma soprattutto è una spia del governo cinese, preparata e addestrata per ingannare il grande capo del colosso americano dei microprocessori. Almeno così sostengono i servizi di intelligence statunitensi.