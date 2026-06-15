medio oriente

FederPetroli, Michele Marsiglia: "Presto per cantare vittoria, la vera variabile rimane Israele"

Il presidente della Federazione petrolifera indipendente invita alla prudenza

15 Giu 2026 - 15:45
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La riapertura dello Stretto di Hormuz dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti non garantisce un immediato ritorno alla normalità per il mercato energetico. A sottolinearlo è Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, che invita a non anticipare giudizi: molti carichi petroliferi sono stati dirottati verso altri mercati e servirà tempo per capire gli effetti reali sugli approvvigionamenti europei. Secondo Marsiglia, inoltre, resta centrale la variabile rappresentata dalle scelte politiche e militari di Israele.

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