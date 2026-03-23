Hormuz, l'attacco a un'imbarcazione greca nello Stretto

Queste immagini arrivano dallo Stretto di Hormuz dove, dall'inizio della guerra, ci sono oltre 22mila marinai bloccati su petroliere e cargo. Un video amatoriale riprende l'attacco a un'imbarcazione greca, solo pochi giorni fa. In una telefonata al capitano di un'altra nave greca nello Stretto, un dirigente della società da Atene si accerta che l'equipaggio di 19 persone sia al sicuro.