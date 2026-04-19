Hormuz, l'Iran chiude nuovamente lo Stretto. "Richieste Usa eccessive"

Negoziati o escalation: Stati Uniti e Iran sembrano trovarsi di fronte a questo bivio. Dopo un sabato ad alta tensione con la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale internazionale, Donald Trump si è chiuso nella Situation Room della Casa Bianca con i vertici dell’amministrazione – tra cui il vice-presidente e i segretari di Stato, Difesa e Tesoro – e i principali consiglieri militari per discutere della rinnovata crisi nello stretto. Appena due giorni fa sembrava praticamente risolta, invece no: la linea dura di Teheran non offre, al momento, vie d’uscita. Gli Stati Uniti mantengono il blocco navale sui porti iraniani, così il regime ha dichiarato che terrà il controllo del passaggio marittimo fino alla conclusione definitiva del conflitto, con tanto di pagamento di pedaggi per le navi autorizzate al transito.