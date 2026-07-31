Hormuz, in fiamme le petroliere colpite dai pasdaran

La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc, i pasdaran) ha fermato e colpito due petroliere che hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. L'agenzia di stampa Irna non specifica di che bandiera siano le navi fermate. Le due petroliere sono accusate dai pasdaran di aver ignorato gli avvertimenti iraniani e di aver intrapreso una via "pericolosa e illegale", presumendo di "poter attraversare un percorso non dichiarato sotto la scorta aerea dell'esercito americano". I pasdaran affermano che, dopo questo episodio, altre quattro petroliere hanno rapidamente invertito la rotta. "Gli interventi illegali e gli ordini dell'esercito americano che uccide bambini verso le navi nella regione non resteranno senza risposta", si legge nella dichiarazione dei pasdaran.