Hormuz, Hegseth: "Project Freedom regalo degli Usa al mondo"

“Un regalo dell’America al resto del mondo”. Il capo del Pentagono Pete Hegseth definisce così "Project Freedom", la missione americana che punta a garantire un passaggio sicuro alle navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz. Il Segretario alla Guerra parla di missione temporanea, dice che gli Usa non cercano il conflitto con gli ayatollah ma ammonisce: “Se l’Iran attaccherà il traffico commerciale, dovrà affrontare una potenza di fuoco schiacciante". La ripresa delle operazioni militari resta sul tavolo ma al momento, dice Hegseth “il cessate il fuoco non è finito”. Intanto la tensione nel Golfo resta alta. Nel pomeriggio gli Emirati hanno detto di aver attivato le difese aeree per un lancio di droni e missili dall’Iran, la seconda volta negli ultimi due giorni.

