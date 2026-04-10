Hormuz, gli ayatollah impongono il "pizzo" per attraversare lo Stretto
L'idea è quella di trasformare lo stretto in un "casello del mare" a pagamentodi Elia Milani
Secondo il Financial Times, che cita un funzionario iraniano, sarà richiesto un dollaro per ogni barile di greggio trasportato attraverso Hormuz. Ogni nave dovrà notificare preventivamente il carico alle autorità di Teheran che valuteranno il transito e comunicheranno l'importo da versare. Il pagamento dovrà avvenire in criptovaluta - come i bitcoin - per evitare il rischio di tracciamento o il sequestro legato alle sanzioni internazionali.