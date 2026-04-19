Hormuz, dall'inizio della guerra persi oltre 50 miliardi di dollari di petrolio

Sulla ripresa dei flussi nello Stretto di Hormuz non c'è certezza. I mercati lo hanno capito posizionandosi in un nuovo assetto in attesa di una graduale riapertura della circolazione. La prospettiva è di un progressivo ritorno alla normalità che potrebbe durare fino a sei mesi. ma per una riattivazione completa dei flussi ci vorranno almeno due anni. È quanto ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo della Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia.