Monte Everest, è stata tratta in salvo la guida dispersa da una settimana

Eccezionale salvataggio sulle cime dell'Himalaya. Uno sherpa è stato ritrovato e portato in ospedale dopo essere rimasto sull'Everest per una settimana senza ossigeno né cibo a oltre settemila metri. L'uomo stava tentando l'ascensione insieme a un escursionista polacco. Fallita la scalata, il suo compagno era rientrato alla base senza riuscire a chiarire dove si fossero separati. Nonostante le scarsissime speranze di ritrovarlo in vita, le autorità nepalesi non hanno interrotto le ricerche e sono riuscite a condurlo in salvo.