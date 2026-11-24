Henrijs Dandzbergs, l'adolescente lettone che progetta missili guidati dall'Ia
Il progetto ruota tutto attorno a un concetto: il costo per uccisione, per cui il prezzo di un'arma deve essere proporzionale a quanti obiettivi riesce a colpiredi Francesca Canto
Mentre nelle capitali dell'Europa occidentale gli adolescenti scendono in piazza, chiedendo di frenare gli investimenti per la produzione di armi e l'invio di supporto militare all'Ucraina, un 16 enne lettone ha fondato una start-up, Polemos, per costruire missili guidati dall'AI e lanciatori a basso costo. Ad ispirarlo - racconta alla rivista Wired - l'incursione di droni russi nel suo Paese, in seguito all'inizio della guerra tra Mosca e Kiev.
Henrijs Dandzbergs è ancora adolescente, in Lettonia non può guidare, non può bere alcolici, non può votare, ma - a quanto pare - può costruire armi capaci di attrarre i dipartimenti della Difesa di numerosi governi, tanto che Y Combinator - il più grande acceleratore di startup al mondo - ha deciso di investire 500mila dollari nella sua società.