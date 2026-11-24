Mentre nelle capitali dell'Europa occidentale gli adolescenti scendono in piazza, chiedendo di frenare gli investimenti per la produzione di armi e l'invio di supporto militare all'Ucraina, un 16 enne lettone ha fondato una start-up, Polemos, per costruire missili guidati dall'AI e lanciatori a basso costo. Ad ispirarlo - racconta alla rivista Wired - l'incursione di droni russi nel suo Paese, in seguito all'inizio della guerra tra Mosca e Kiev.