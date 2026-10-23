Cinque feriti

Hebron, gli spari al posto di blocco in Cisgiordania | Video

Gli attentatori sono stati uccisi dalle forze militari israeliane

23 Ott 2026 - 10:19
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