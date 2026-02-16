Hawaii, lo spettacolo del vulcano Kilauea: fontane di lava illuminano il cielo

Dal pomeriggio di domenica 15 febbraio, il vulcano Kilauea, nell'arcipelago delle Hawaii, sta eruttando. Le fontane di lava hanno raggiunto anche i 250/300 metri d'altezza, creando un vero e proprio fiume incandescente. Il monte, situato a oltre 300 chilometri dalla capitale Honolulu, è uno dei vulcani più attivi al mondo, oltre che uno dei sei attivi solo nelle Hawaii. Come riferito dal dipartimento di vulcanologia del Servizio Geologico degli Stati Uniti con un post su X, l'eruzione ha coperto di lava almeno il 40% del fondo del cratere con 10 milioni di metri cubi di lava fuoriusciti.