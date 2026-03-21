Hawaii, violente alluvioni e una diga a rischio: migliaia gli evacuati

Le Hawaii affrontano le peggiori inondazioni da oltre 20 anni: sull'isola di Oahu più di 230 persone sono state soccorse dopo piogge torrenziali cadute su terreni già saturi. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di circa 5.500 residenti a nord di Honolulu, mentre resta l'allerta per il possibile cedimento di una diga centenaria. Le acque fangose hanno sommerso vaste aree della North Shore, trascinando abitazioni e veicoli. Il governatore Josh Green ha stimato danni potenziali superiori a un miliardo di dollari, con impatti su infrastrutture, scuole, strade, abitazioni e anche su un ospedale a Maui.