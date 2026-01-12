Logo Tgcom24
Mondo
fontane di lava alte fino a sei metri

Hawaii, la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea

La lava ha illuminato la notte attorno all'Isola del Pacifico

12 Gen 2026 - 16:18
00:33 

Secondo l'istituto americano U.S Geological Survey, l'attività è iniziata lo scorso 23 dicembre e si è concentrata in un solo cratere. Si segnalano elevate emissioni di gas attorno al vulcano. 

