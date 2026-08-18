abitanti senza elettricità

Hawaii, l'uragano Lala provoca piogge e allagamenti: le immagini dal drone

Si conta un decesso legato alla tempesta tropicale, mentre oltre 100mila persone sono ancora senza corrente

18 Ago 2026 - 11:16
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