Hawaii, candidato democratico fa a botte in spiaggia: arrestato

La lite - inizialmente solo verbale - è poi degenerata, arrivando allo scontro fisico: Basin, dopo aver provocato, viene colpito da un bagnante con un pugno e crolla a terra. Poi si riprende. Kirill è stato arrestato e incriminato per duplice minaccia terroristica di primo grado. La cauzione è stata fissata a un milione di dollari. Il coltello sarebbe stato poi recuperato dagli agenti.