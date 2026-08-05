Hawaii, candidato democratico fa a botte in spiaggia: arrestato

Il 40enne Kirill Basin, candidato democratico al Congresso americano, è stato ripreso durante una violenta colluttazione su una spiaggia di Maui, isola delle Hawaii, avvenuta sabato 1 agosto. Stando a quanto riferito da Hawaii News Now, l'uomo avrebbe minacciato alcuni bagnanti brandendo un coltello: il gesto sarebbe scaturito dalla richiesta da parte di un 61enne di abbassare il volume della musica.
La lite - inizialmente solo verbale - è poi degenerata, arrivando allo scontro fisico: Basin, dopo aver provocato, viene colpito da un bagnante con un pugno e crolla a terra. Poi si riprende. Kirill è stato arrestato e incriminato per duplice minaccia terroristica di primo grado. La cauzione è stata fissata a un milione di dollari. Il coltello sarebbe stato poi recuperato dagli agenti.
Kirill è candidato nel Secondo distretto congressuale delle Hawaii, dove sfida la deputata uscente Jill Tokuda.