GLI ERA STATO CHIESTO DI ABBASSARE LA MUSICA

Hawaii, candidato democratico fa a botte in spiaggia: arrestato

Secondo"le testate locali, l'uomo, 40 anni, avrebbe minacciato alcuni bagnanti brandendo un coltello

05 Ago 2026 - 16:11
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Il 40enne Kirill Basin, candidato democratico al Congresso americano, è stato ripreso durante una violenta colluttazione su una spiaggia di Maui, isola delle Hawaii, avvenuta sabato 1 agosto. Stando a quanto riferito da Hawaii News Now, l'uomo avrebbe minacciato alcuni bagnanti brandendo un coltello: il gesto sarebbe scaturito dalla richiesta da parte di un 61enne di abbassare il volume della musica.

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La lite - inizialmente solo verbale - è poi degenerata, arrivando allo scontro fisico: Basin, dopo aver provocato, viene colpito da un bagnante con un pugno e crolla a terra. Poi si riprende. Kirill è stato arrestato e incriminato per duplice minaccia terroristica di primo grado. La cauzione è stata fissata a un milione di dollari. Il coltello sarebbe stato poi recuperato dagli agenti.

Kirill è candidato nel Secondo distretto congressuale delle Hawaii, dove sfida la deputata uscente Jill Tokuda.

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