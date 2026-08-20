Secondo i media britannici

Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito

La coppia vorrebbe stare accanto a re Carlo, malato di cancro, e iscrivere i figli nelle scuole britanniche

di Federico Gatti
20 Ago 2026 - 12:29
01:21 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
harry windsor
meghan markle