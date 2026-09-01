Harry e Meghan, il ritorno in Inghilterra può costare molto caro

Dieci milioni di euro per una casa, fino a cinque per la sicurezza e un conto salato per volare tra Europa e California. Per Harry e Meghan il ritorno in Inghilterra rischia di trasformarsi in un affare tutt’altro che conveniente. La nuova base dei Sussex potrebbe trovarsi nelle Cotswolds, zona rurale molto esclusiva vicino a Oxford. Lì una proprietà con 6 o 7 camere e alloggi per il personale, può facilmente superare i dieci milioni di euro. Non andrebbe meglio con un affitto, che arriva a 50 mila euro al mese. Oltreoceano poi resta la villa di Montecito, in California. E tra mutuo, tasse e gestione, mantenerla potrebbe costare un milione di euro ogni anno. Vanno poi considerati anche gli spostamenti tra Uk e Usa, dove Meghan ha famiglia.