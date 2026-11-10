Harry e Meghan al Parlamento Ue, il duca di Sussex: "Social media si assumano le proprie responsabilità"

"È giunto il momento in cui persone come voi, che ricoprono posizioni di potere, facciano davvero la differenza" ha detto il principe Harry, duca di Sussex, rivolgendosi agli eurodeputati e ai rappresentanti della Commissione Ue nel suo intervento al panel 'Beyond promises: building a digital future that works for children' in corso all'Eurocamera. "Naturalmente ci saranno dei disaccordi. Ma un approccio unificato, a partire dall'invertire l'onere della prova a carico delle aziende anziché a carico dei genitori, è il punto di partenza migliore. E l'Eu Kids Act è esattamente questo. La mole di progressi che avete compiuto in questo Parlamento e all'interno dell'Ue sono davvero notevoli e sono profondamente necessari", ha aggunto Harry che ha parlato di una "battaglia collettiva" contro le piattaforme social e Big Tech, insistendo soprattutto sulla dipendenza da social media tra i minori.