Harry e Meghan al Parlamento Ue, il duca di Sussex: "Social media si assumano le proprie responsabilità"
La moglie Markle ha presenziato ma, secondo i media britannici, ha rinunciato al suo interventodi harry megan parlamento ue
Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati al Parlamento europeo a Bruxelles per partecipare all'inaugurazione del "Lost Screen Memorial". Accompagnati dall'eurodeputato spagnolo Antonio López-Istúriz White (Ppe), i duchi di Sussex hanno sfilato sul tappeto rosso dell'ingresso cerimoniale, sotto gli occhi e le fotocamere dei numerosi cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni. La mostra, ospitata dall'eurodeputato spagnolo, rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti attraverso i social media, offrendo al contempo una voce alle loro famiglie.
"È giunto il momento in cui persone come voi, che ricoprono posizioni di potere, facciano davvero la differenza" ha detto il principe Harry, duca di Sussex, rivolgendosi agli eurodeputati e ai rappresentanti della Commissione Ue nel suo intervento al panel 'Beyond promises: building a digital future that works for children' in corso all'Eurocamera. "Naturalmente ci saranno dei disaccordi. Ma un approccio unificato, a partire dall'invertire l'onere della prova a carico delle aziende anziché a carico dei genitori, è il punto di partenza migliore. E l'Eu Kids Act è esattamente questo. La mole di progressi che avete compiuto in questo Parlamento e all'interno dell'Ue sono davvero notevoli e sono profondamente necessari", ha aggunto Harry che ha parlato di una "battaglia collettiva" contro le piattaforme social e Big Tech, insistendo soprattutto sulla dipendenza da social media tra i minori.
La moglie Megan ha accompagnato Harry a Bruxelles ma è rimasta defilata. Si tratta della sua prima apparizione, dopo l'arresto del padre venerdì scorso. Era previsto che la duchessa tenesse un discorso durante l'evento, ma, secondo quanto riportato dai media britannici, ha rinunciato, lasciando solo a Harry il compito di parlare.