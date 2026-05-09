Hantavirus, quattro italiani sullo stesso volo di una delle vittime | Per ora non presentano sintomi

Il Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute fa sapere che quattro cittadini italiani, attualmente in Campania, Calabria, Toscana e Veneto, si trovavano sullo stesso volo sul quale era presente la seconda vittima dell’Hantavirus, moglie del paziente zero, l’ornitologo olandese Leo Schilperoord, di 69 anni. "Le Regioni hanno attivato i sistemi di sorveglianza attiva. I passeggeri stanno bene e non presentano, per ora, alcun sintomo", fanno sapere dal Ministero che rassicura sul fatto che "non c'è nessun allarme". Intanto si attende l’arrivo della Hondius al porto di Tenerife tra le proteste dei cittadini che temono il contagio, nonostante il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, attualmente sull’isola spagnola, li abbia rassicurati.