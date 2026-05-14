Hantavirus, tutti negativi i test delle persone in isolamento

Il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie assicura che il virus non è mutato e continua la stretta osservazione degli asintomatici in quarantena. Innalza il livello d'allerta - per cautela - il ministero della salute, sottolineando però che la situazione rimane sotto controllo e il piano pandemico funziona. Il principale sindacato dei medici ospedalieri tuttavia fa sapere che, anche se non c'è il rischio reale di diffusione in italia del virus, il paese non sarebbe pronto a una nuova pandemia