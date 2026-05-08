Hantavirus, comincia il tracciamento dei contatti

È attesa a Tenerife per domenica, tra le proteste e l’inquietudine degli abitanti dell’isola della Canarie, la Mv Hondius, la nave da crociera di lusso battente bandiera olandese su cui si è sviluppato il focolaio di hantavirus. I passeggeri saranno poi trasferiti a Madrid. Gli spagnoli saranno messi in quarantena mentre è previsto l'espatrio coordinato con le autorità dei paesi di origine per gli altri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, pur sottolineando la necessaria attenzione e cautela, rassicura sul fatto che non ci si trovi agli albori di una nuova pandemia. “Non è come il Covid, non ci aspettiamo neppure una grande epidemia”, fa sapere l’Oms.