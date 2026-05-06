Hantavirus, le Canarie rifiutano la 'nave infetta'

Aumenta l’allerta per il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera MV Hondius che ha provocato la morte di due turisti olandesi e un tedesco. Otto i casi accertati finora. I passeggeri si trovano da giorni bloccati in quarantena sull’imbarcazione al largo di Capo Verde e sabato, nonostante l’opposizione delle Isole Canarie, sbarcheranno a Tenerife: da qui i passeggeri saranno rimpatriati nei Paesi d’origine. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che al momento il rischio per la popolazione resta basso, mentre è arrivata la conferma che l’epidemia è causata dal ceppo 'Andes', in grado di trasmettersi da persona a persona.