Hantavirus, prosegue lo sbarco della nave Hondius: grave la cittadina francese

I passeggeri già rimpatriati stanno iniziando la quarantena, che varia in base alle regole dei Paesi in cui si trovano. I tempi di isolamento non saranno inferiori a due settimane, a causa del lungo periodo di incubazione del virus che può arrivare anche a 8 settimane. "Sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti", ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres.

