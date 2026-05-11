Hantavirus, prosegue lo sbarco della nave Hondius: grave la cittadina francese
La donna è risultata positiva insieme ad altri due dei 17 americani evacuati dalla nave e trasferiti in un centro specializzato in Nebraskadi Francesca Canto
I passeggeri già rimpatriati stanno iniziando la quarantena, che varia in base alle regole dei Paesi in cui si trovano. I tempi di isolamento non saranno inferiori a due settimane, a causa del lungo periodo di incubazione del virus che può arrivare anche a 8 settimane. "Sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti", ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres.