ancora a bordo 26 passeggeri

Hantavirus, prosegue lo sbarco della nave Hondius: grave la cittadina francese

La donna è risultata positiva insieme ad altri due dei 17 americani evacuati dalla nave e trasferiti in un centro specializzato in Nebraska

di Francesca Canto
11 Mag 2026 - 13:07
01:22 
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I passeggeri già rimpatriati stanno iniziando la quarantena, che varia in base alle regole dei Paesi in cui si trovano. I tempi di isolamento non saranno inferiori a due settimane, a causa del lungo periodo di incubazione del virus che può arrivare anche a 8 settimane. "Sebbene attualmente il rischio per la salute pubblica resti basso, è importante che gli sforzi in campo sanitario a livello internazionale garantiscano la sicurezza di tutti", ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres.
 

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