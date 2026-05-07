Hantavirus, il racconto del documentarista: "Ci hanno detto che un uomo era morto, pensavamo fosse per il mare grosso"
Ruhi Cenet, dalla Mv Hondius, ha raccontato le surreali ore dopo il primo decesso a bordo per il nuovo virusdi Viviana Guglielmi
"Quando ci hanno avvisato che un uomo era morto ho pensato fosse per il mare grosso". Inizia così il racconto del documentarista turco Ruhi Çenet, tra i passeggeri della MV Hondius, la nave bloccata al largo di Capo Verde dopo il focolaio di Hantavirus che avrebbe già provocato tre vittime e otto contagiati. Çenet, sbarcato al 24esimo giorno di navigazione, affida ai social il suo racconto e pubblica anche il video del comandante che prova a rassicurare i passeggeri: «Una persona è deceduta ma dovete stare tranquilli, nessuno è contagioso».