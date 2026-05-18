Hantavirus, la nave-focolaio Hondius è nel porto di Rotterdam

La nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, la Mv Hondius, ha attraccato nel porto olandese di Rotterdam per essere sottoposta a pulizia e disinfezione, ponendo così fine a un viaggio travagliato che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. Prima di sbarcare, le 27 persone ancora sulla nave - 25 membri dell'equipaggio e due medici, tra cui un italiano, tutti asintomatici - saranno sottoposti a una lunga quarantena, pari a ben sei settimane, che trascorreranno nelle apposite strutture allestite dalle autorità olandesi a poca distanza dalla banchina di attracco.