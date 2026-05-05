Hantavirus, controlli medici per i passeggeri della nave prima di tornare a casa

Un tour da 42 notti, un viaggio dall'Argentina a Capoverde, passando per l'Antardide. Una crociera da sogno per i 150 passeggeri a bordo che si è trasformata pero' in una crisi sanitaria per un presunto focolaio di Hantavirus: si tratta di rarissime infezioni virali di diverse gravita' trasmesse all'uomo attraverso il contatto con roditori infetti. Non sono esclusi rischi ai polmoni - con possibili insufficienze respiratorie - e ai reni. la nave olandese Mv Hondias è ferma nell'atlantico, al largo delle coste di Capoverde in attesa dei soccorsi.