Hammamet ricorda Bettino Craxi

Ad Hammamet, in Tunisia, la cerimonia per ricordare Bettino Craxi a 26 anni dalla sua scomparsa. Un appuntamento che ha visto anche la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nel libro delle firme accanto alla tomba il ministro ha scritto: "Che il suo spirito di statista possa vegliare la nostra Repubblica nei tempi drammatici che abbiamo davanti". Il figlio di Bettino, Bobo, ha chiesto che lo Stato dedichi al padre "un busto, una statua a Sigonella". Durante la cerimonia la figlia Stefania Craxi, ha scoperto una stele intitolata al leader socialista.