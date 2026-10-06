Hamas diffonde immagini inedite del leader Yahya Sinwar, ucciso da Israele nel 2024

La diffusione di queste immagini si inserirebbe nella celebrazione della figura di Sinwar costruita da Hamas: quella di un leader rimasto a Gaza durante il conflitto, insieme ai propri combattenti e alla popolazione. Nato nel campo profughi di Khan Yunis nel 1962, Sinwar costruì il proprio potere all'interno dell'apparato di sicurezza di Hamas, occupandosi della ricerca dei palestinesi sospettati di collaborare con Israele. Trascorse più di vent'anni nelle carceri israeliane, dove imparò l'ebraico e studiò la società israeliana. Nel 2011 venne liberato nello scambio che portò alla scarcerazione di oltre mille detenuti palestinesi in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit. Nel 2017 divenne il capo di Hamas nella Striscia di Gaza e fu tra gli organizzatori dell'attacco del 7 ottobre, nel quale persero la vita almeno 1200 civili e militari israeliani e, di questi ultimi, ne vennero rapiti circa 250. Nell'agosto 2024 assunse la guida dell'intero movimento. Due mesi più tardi, il 16 ottobre, fu ucciso dai soldati israeliani a Rafah.