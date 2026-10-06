Hamas diffonde immagini inedite del leader Yahya Sinwar, ucciso da Israele nel 2024
Il leader"rimasto a Gaza fino alla morte, tra i combattenti e il suo popolo: dietro la volontà di pubblicare queste immagini ci sarebbe una scelta propagandistica
Hamas torna a mostrare Yahya Sinwar alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre. Diffuse alcune immagini inedite dell'ex leader del movimento durante la sua clandestinità nella Striscia di Gaza. Sinwar appare con una coperta avvolta attorno al corpo e sulla testa, mentre in un'altra è seduto a terra insieme a due miliziani, con una mappa di Gaza al centro. Le immagini non riportano indicazioni sulle date né sulle circostanze in cui sono state scattate. Il leader di Hamas, era stato ucciso da un blitz israeliano mentre si rifugiava con altri terroristi in una palazzina di Rafah, in fuga dalle forze di Tel Aviv nell'otobre 2024.
L'ipotesi propagandistica
La diffusione di queste immagini si inserirebbe nella celebrazione della figura di Sinwar costruita da Hamas: quella di un leader rimasto a Gaza durante il conflitto, insieme ai propri combattenti e alla popolazione. Nato nel campo profughi di Khan Yunis nel 1962, Sinwar costruì il proprio potere all'interno dell'apparato di sicurezza di Hamas, occupandosi della ricerca dei palestinesi sospettati di collaborare con Israele. Trascorse più di vent'anni nelle carceri israeliane, dove imparò l'ebraico e studiò la società israeliana. Nel 2011 venne liberato nello scambio che portò alla scarcerazione di oltre mille detenuti palestinesi in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit. Nel 2017 divenne il capo di Hamas nella Striscia di Gaza e fu tra gli organizzatori dell'attacco del 7 ottobre, nel quale persero la vita almeno 1200 civili e militari israeliani e, di questi ultimi, ne vennero rapiti circa 250. Nell'agosto 2024 assunse la guida dell'intero movimento. Due mesi più tardi, il 16 ottobre, fu ucciso dai soldati israeliani a Rafah.