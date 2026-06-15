A "Verissimo"

Guillermo Mariotto e l'amore: "Ho molti amici speciali"

Lo stilista parla a "Verissimo" del proprio privato e si apre dal punto di vista sentimentale

15 Giu 2026 - 12:28
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Ospite a "Verissimo", Guillermo Mariotto si lascia andare a una lunga riflessione sul tema dell'amore, che per lui rappresenta un elemento fondamentale dell'esistenza.
"Io amo e questo è sicuro", afferma lo stilista, oggi sessantenne, rispondendo con naturalezza alle domande sulla sua vita sentimentale. Quando, però, Silvia Toffanin gli chiede da quanto tempo sia innamorato, Mariotto sorride. "Alcuni da tanto, altri da poco", lasciando intendere una visione ampia e non convenzionale dei legami affettivi.