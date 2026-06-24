Guido Castelli a Tgcom24: "Sul sisma del 2016 tanto è stato fatto, tanto è ancora da fare"

A dieci anni dal sisma di Amatrice è stato presentato il Rapporto della ricostruzione al governo e al presidente Mattarella. Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 spiega: "Tanto è stato fatto, ma ci sono ancora tante cose da fare". E aggiunge: "Su 8 miliardi spesi per le imprese che si occupano della ricostruzione, sei di questi otto, sono stati spesi negli ultimi tre anni. Dunque, l'accelerazione è documentata dal fatto che circa 11mila persone, negli ultimi tre anni, sono tornate a casa".